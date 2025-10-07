Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

[VIDEO] México golpeó a La Roja en el Mundial Sub 20 con golazo de Tahiel Jiménez

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El cuadro azteca abrió el marcador en Valparaíso.

[VIDEO] México golpeó a La Roja en el Mundial Sub 20 con golazo de Tahiel Jiménez
México tomó ventaja por 1-0 ante La Roja en el duelo de octavos de final en el Mundial Sub 20, disputado en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso, con un golazo de Tahiel Jiménez.

En el minuto 26, Alexei Domínguez envió un gran centro a la delantera, y el joven Gilberto Mora la bajó para Jiménez, quien remató de primera, con la zurda, para superar al meta Sebastián Mella.

Revisa el golazo de México:

