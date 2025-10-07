Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20
[VIDEO] México golpeó a La Roja en el Mundial Sub 20 con golazo de Tahiel Jiménez
El cuadro azteca abrió el marcador en Valparaíso.
México tomó ventaja por 1-0 ante La Roja en el duelo de octavos de final en el Mundial Sub 20, disputado en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso, con un golazo de Tahiel Jiménez.
En el minuto 26, Alexei Domínguez envió un gran centro a la delantera, y el joven Gilberto Mora la bajó para Jiménez, quien remató de primera, con la zurda, para superar al meta Sebastián Mella.
Revisa el golazo de México:
¡MÉXICO SE PUSO EN VENTAJA!— DSPORTS Chile (@DSportsCL) October 7, 2025
Chile perdió las marcas en el fondo y Jiménez sacó un buen remate de zurda para poner el 1-0. #MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/npRqxEgnP0