Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

[VIDEO] Nueva Caledonia se despidió cariñosamente de Rancagua

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La selección mundialista Sub 20 jugará su último partido de la cita planetaria en Talca.

El alcalde de la Municipalidad de Rancagua, Raimundo Agliati llegó hasta el hotel de Nueva Caledonia para despedir al elenco que disputará su último partido de la fase de grupos del Mundial Sub 20 en Talca.

Durante su estadía en la comuna, los jugadores pudieron sentir el afectuoso cariño de los hinchas que llegaron a apoyarlos en sus partidos. Asimismo los jugadores también agradecieron el recibimiento en nuestro país y se mostraron muy alegres.

Revisa el video a continuación:

