Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20
[VIDEO] Rossel se perdió la primera que tuvo La Roja ante México en octavos del Mundial
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
El delantero falló un remate en la boca del arco.
El delantero falló un remate en la boca del arco.
Juan Francisco Rossel desperdició la primera oportunidad clara que tuvo La Roja ante México en los octavos de final del MundiaL Sub 20, en el Estadio "Elías Figueroa" en Valparaíso.
En el minuto 13, el arquero mexicano Emmanuel Ochoa tapó un remate de Lautaro Millán y Rossel disparó en el rebote, pero no pudo ante la reacción de la defensa azteca.
Revisa la oportunidad perdida por La Roja:
¡¡CLARÍSIMA OCASIÓN PARA CHILE!!— DSPORTS Chile (@DSportsCL) October 7, 2025
Ochoa le tapó el remate a Millán y Rossel no pudo convertir en el rebote tras la salvada de la defensa mexicana. #MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/2l8GoxBMAM