[VIDEO] Rossel se perdió la primera que tuvo La Roja ante México en octavos del Mundial

Juan Francisco Rossel desperdició la primera oportunidad clara que tuvo La Roja ante México en los octavos de final del MundiaL Sub 20, en el Estadio "Elías Figueroa" en Valparaíso.

En el minuto 13, el arquero mexicano Emmanuel Ochoa tapó un remate de Lautaro Millán y Rossel disparó en el rebote, pero no pudo ante la reacción de la defensa azteca.

