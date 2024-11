Neymar viajó a Brasil para un cumpleaños tras su lesión con Al Hilal

Justo después de sufrir una lesión muscular a poco de volver a las canchas con Al Hilal, el brasileño Neymar se trasladó rápidamente a Brasil para celebrar una fiesta de cumpleaños.

De acuerdo al sitio de farándula Portal Leo Dias, el delantero aterrizó en el aeropuerto de Fortaleza para tener una "pre fiesta" de cumpleaños de su tercera hija, Mavie, que cumplió su primer año.

El referido medio señaló que Mavie ya tuvo una lujosa fiesta en Arabia Saudita, pero tendrá un nuevo festejo en Brasil con allegados de la familia que no pudieron asistir. Además, aseguraron que Neymar "se prepara para una maratón de celebraciones".

📸| Bruna, Neymar and Mavie have arrived in Brasil 🇧🇷 pic.twitter.com/Z7EGOjliMo