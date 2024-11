Presidenta de Palmeiras rechazó a Neymar: No somos un un departamento médico

La empresaria Leila Pereira, presidenta de Palmeiras, descartó de lleno alguna opción para contratar al lesionado Neymar, que sufrió problemas musculares en su segundo partido tras pasar un año de baja en Al Hilal.

"No viene. Es un gran jugador, ¿sí?, pero se va a Santos, no hay absolutamente ningún problema. Hay que preguntarle a Santos, pero él no vendría aquí", dijo en entrevista con UOL.

"No acepto que un jugador contratado por Palmeiras no esté preparado para jugar inmediatamente. No somos un departamento médico. Quiero invertir en un deportista que viene y si el entrenador dice '¿Te vas a unir?, que mañana está listo para entrar", disparó.

La situación del jugador, con pocos partidos y una alta prima económica dejaron sobre la mesa de Al Hilal el análisis de una posible recisión de contrato en enero. En cuanto a "Ney", viajó inmediatamente a Brasil luego de la lesión para organizar una fiesta.

Neymar viajó a Brasil para un cumpleaños tras su lesión con Al Hilal #CooperativaContigo https://t.co/yeKSWGUK5e pic.twitter.com/Z7WcJyjskT — Cooperativa (@Cooperativa) November 9, 2024

Además, la dirigente echó por tierra una eventual contratación de Gabigol Barbosa, pese a que reconoció acercamientos e interés frente al término de su contrato con Flamengo.

"Era un nombre que me interesaba mucho, pero llevó mucho tiempo negociarlo. Soy una persona muy objetiva y no tiene sentido utilizar al Palmeiras como trampolín para otros clubes. No vamos a pujar", expresó al referido portal.