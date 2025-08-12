Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Ñublense

Martín Rodríguez y Caetano Colossi dejaron de ser jugadores de Ñublense

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El chileno rescindió su contrato y el brasileño volverá a su club.

Martín Rodríguez y Caetano Colossi dejaron de ser jugadores de Ñublense
En portada

Ñublense informó en sus redes sociales este martes que Martín Rodríguez y Caetano Colossi dejaron de ser jugadores del equipo.

Colossi, brasileño de 20 años, dejó el equipo luego que Ñublense decidiera, por mutuo acuerdo con Chapecoense, terminar el préstamo del jugador.

Rodríguez, por su parte, terminó su contrato con los chillanejos también por "mutuo acuerdo", terminando su breve paso por el equipo, tras su fichaje en febrero de este año.

Ñublense marcha décimo en la Liga de Primera, con 23 puntos, y su próximo partido será este sábado ante Palestino en Chillán, a las 12:00 horas (16:00 GMT).

 

