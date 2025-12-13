Ñublense anunció la salida de tres jugadores para la próxima temporada

Tras finalizar la temporada, Ñublense anunció el fin del contrato de Rodrigo González, Pedro Sánchez y Bayron Oyarzo, quienes no serán renovados y se despidieron del equipo.

"Informamos que los jugadores Rodrigo González, Pedro Sánchez y Bayron Oyarzo han finalizado su vínculo contractual con nuestra institución. Agradecemos su profesionalismo durante su estadía en nuestro club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus nuevos desafío", indicó el club en redes sociales.

El elenco de Chillán suma estas bajas a la salida del DT Ronald Fuentes, que se despidió del equipo tras la última fecha en la cual vencieron 5-0 a Cobresal.

A pesar del triunfo en el cierre de año, los chillanejos sufrieron una terrible racha de 9 partidos sin ganar que sentenciaron tempranamente su destino en la Liga de Primera, sin conseguir clasificar a copas internacionales.