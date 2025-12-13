Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Ñublense

Ñublense anunció la salida de tres jugadores para la próxima temporada

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Rodrigo González, Pedro Sánchez y Bayron Oyarzo finalizaron su vínculo con el elenco de Chillán.

Ñublense anunció la salida de tres jugadores para la próxima temporada
 Photosport
Tras finalizar la temporada, Ñublense anunció el fin del contrato de Rodrigo González, Pedro Sánchez y Bayron Oyarzo, quienes no serán renovados y se despidieron del equipo.

"Informamos que los jugadores Rodrigo González, Pedro Sánchez y Bayron Oyarzo han finalizado su vínculo contractual con nuestra institución. Agradecemos su profesionalismo durante su estadía en nuestro club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus nuevos desafío", indicó el club en redes sociales.

El elenco de Chillán suma estas bajas a la salida del DT Ronald Fuentes, que se despidió del equipo tras la última fecha en la cual vencieron 5-0 a Cobresal.

A pesar del triunfo en el cierre de año, los chillanejos sufrieron una terrible racha de 9 partidos sin ganar que sentenciaron tempranamente su destino en la Liga de Primera, sin conseguir clasificar a copas internacionales.

