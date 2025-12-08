Ronald Fuentes se despidió de Ñublense: El resultado es el que termina mandando

Tras una mala segunda rueda y un triunfo por goleada de 5-0 sobre Cobresal en casa, Ronald Fuentes confirmó su salida de la dirección técnica de Ñublense al haberse terminado la temporada 2025.

"Me voy muy tranquilo, con la conciencia tranquila de que lo que ofrecimos en forma de jugar, lo logramos. No olviden, porque la gente tiene memoria a corto plazo, que en esos partidos malos donde no ganamos, no fuimos superados y jugamos en seis de ellos con un jugador menos por mucho tiempo", señaló en conferencia de prensa.

El DT señaló que las derrotas fueron simplemente porque no se dieron los goles, pero "pero nunca perdimos la confianza en el grupo", junto con remarcar: "Me quedo muy tranquilo y el partido fue un reflejo de lo que hicimos. Me voy muy tranquilo porque hicimos muchas cosas buenas por el club y con el club".

"Lo único que puedo decir es que hasta seis partidos atrás pensé que seguía. Después de la fecha 25, ya tenía muy claro que no iba a seguir por los resultados", contó.

El estratega dijo estar claro que "al fin y al cabo el resultado es el que termina mandando no solamente acá, sino que en muchos clubes. Me voy con la conciencia alta, puedo mirar a los dueños del club y a la gente de Chillán, que a la vez también le quiero agradecer todo el buen comportamiento conmigo, se portaron excelente".

Finalmente, Fuentes le envió un mensaje a los hinchas ñublensinos: "No pierdan la pasión que tienen por el club, sigan apoyando como lo han hecho siempre. Tengan el respeto que tuvieron conmigo y que seguramente lo han tenido muchas veces. Y nada pues, que para el 2026 les deseo lo mejor".