Joaquín Montecinos realizó un fuerte mea culpa: "Es una vergüenza lo que hicimos hoy"

O'Higgins le puso punto final a una temporada para el olvido sufriendo una derrota por 3-0 a manos de Cobreloa, elenco que si bien alcanzó en la tabla a los rancagüinos decretó su descenso debido a su pésima diferencia de gol.

Aunque el conjunto celeste pudo mantener la categoría, esto no evitó que surgieran voces críticas al interior del equipo. Fue el caso del delantero Joaquín Montecinos, quien llegó a mitad de año y vio escasa acción debido a una compleja lesión.

"Es una vergüenza lo que hicimos hoy. Soy el primero en dar la cara. Erré un gol que pudo ser el empate. Le pedimos disculpas a la gente. Si el próximo torneo hacemos lo mismo, nuevamente pasaremos por lo mismo", comentó el atacante una vez concluido el compromiso en el estadio El Teniente.

En la misma línea, el ex jugador de Audax Italiano remarcó que "hoy todos anduvimos mal. Son un montón de errores que se hicieron. Por eso ahora hay que hacer un borrón y cuenta nueva. Si nos tienen que putear está bien, parecimos jugadores amateur".

Con respecto a su propio rendimiento, el oriundo de Barranquilla fue tajante y aseguró que "no fui un aporte en estos cuatro partidos. No resultó. Pero me voy a levantar más fuerte. No lo hice de la mejor manera. Asumo mi responsabilidad, traté de estar lo antes posible. En ocho meses volví a jugar. Yo me siento bien, pero todavía me falta futbolísticamente".