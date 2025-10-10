O'Higgins dio un fin anticipado al vínculo con Joaquín Montecinos
El delantero de 29 años se encontraba a préstamo desde Xolos de Tijuana.
El vínculo del delantero nacional Joaquín Montecinos con O'Higgins llegó a su fin durante esta jornada, ya que el club rancagüino decidió rescindir el contrato con el futbolista de forma anticipada.
Después de buscar un frustrado traspaso a mediados de año para llegar a Colo Colo, las relaciones con el cuerpo técnico de Francisco Meneghini terminaron por romperse y el atacante de 29 años fue borrado de las convocatorias.
Con esto, Montecinos tuvo un opaco paso por el elenco "Celeste" y apenas logró acumular 22 partidos desde su llegada en agosto de 2024. En todas sus apariciones, anotó tres goles y brindó dos asistencias.
Terminado su préstamo, ahora es Xolos de Tijuana el equipo que decidirá qué hacer con el atacante chileno, quien no disputa un partido desde el 22 de julio de este año, instancia en la que jugó frente a Everton por la Liga de Primera.
🔰 Informamos que de mutuo acuerdo entre las partes involucradas, se ha decidido rescindir contrato de manera anticipada con el jugador de nuestro plantel profesional, Joaquín Montecinos.— O'Higgins FC 🇧🇼 (@OHigginsoficial) October 10, 2025
Deseamos mucho éxito a Joaquín en sus desafíos profesionales futuros ¡Éxito en todo lo que… pic.twitter.com/tu8RT8dgan