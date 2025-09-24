Polémica: ACHS negó cobertura a jugador de Osorno tras grave lesión en un partido

A través de un comunicado, Provincial Osorno realizó una seria denuncia contra la Asociación Chilena de Seguridad por negarle cobertura al futbolista Frank Valenzuela tras sufrir una grave lesión durante un partido de la Segunda División Profesional.

Valenzuela sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior ante Provincial Ovalle en apenas 17 minutos de juego, el pasado 16 de agosto en el Estadio "Rubén Marcos".

El club señaló que luego del traslado del jugador a la Clínica Alemana de Osorno se siguieron todos los procedimientos para una derivación a un especialista de traumatología y la posterior operación.

"Sin embargo, con fecha 27 de agosto, la ACHS notificó que no se trataba de una accidente laboral, negando la cobertura correspondiente", relataron los "Toros".

Pese a los descargos osorninos "argumentando lo obvio" al darse la lesión en pleno cumplimiento de la labor profesional de un futbolista, "con fecha 9 de septiembre, la ACHS ratificó su decisión inicial".

"Exigimos a las autoridades de salud y trabajo que tomen conocimiento de este caso y velen por el respeto irrestricto de los derechos de los trabajadores", indicó Osorno, junto con solicitarle al Gerente General de la ACHS, Juan Luis Moreno, "revisar lo sucedido".

Provincial Osorno aseguró que "hemos recibido antecedentes de otros casos que reflejan un patrón de decisiones arbitrarias y abusivas en perjuicio de los trabajadores".

"Rechazamos categóricamente que los intereses económicos de una mutual prevalezcan sobre las obligaciones legales y humanas que les corresponden", agregó el club sureño.

Comunicado de Provincial Osorno ante la decisión de la ACHS que determinó que la lesión de nuestro jugador Frank Valenzuela no constituye un accidente de trabajo, no aplicando ninguna cobertura en su caso pic.twitter.com/5V4y2GCQZ9 — Deportes Provincial Osorno (@CDDPOsorno) September 23, 2025

Tras el duro comunicado, el medio local País Lobo señaló que este miércoles personal de la ACHS llegó al entrenamiento del equipo en el Estadio Parque Schott para recabar antecedentes sobre el polémico caso de Frank Valenzuela.

Juan Sone Scassi-Buffa, coordinador general de Provincial Osorno, señaló al referido portal que la ACHS rechazó la cobertura argumentando que en la imagen de la transmisión oficial del partido "no se veía claro" el momento de la lesión.