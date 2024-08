Palestino discutió con el presidente de PSG "un posible proyecto de desarrollo"

Palestino revolucionó las redes sociales tras un contacto con el empresario qatarí Nasser Al-Khelaifi, presidente de PSG, y deslizar la posibilidad de una colaboración junto al reconocido magnate.

Roberto Kettlun, exjugador tetracolor y alguna vez gerente deportivo, sostuvo una charla con Al-Khelaifi, a quien aprovechó de regalarle una camiseta del equipo.

La escuadra de La Cisterna detalló que ambos hablaron "sobre la historia de nuestra institución, además de intercambiar ideas y discutir un posible proyecto para el desarrollo del club".

No es la primera vez que el elenco capitalino toma conversaciones con activos de Medio Oriente. En 2015 su sponsor Bank of Palestine iba a realizar una inversión para remodelar el Estadio Municipal de La Cisterna. Sin embargo, aquello no se concretó.