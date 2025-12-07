Palestino oficializó la salida de Lucas Bovaglio

Durante este domingo, Palestino publicó en sus redes sociales una despedida para el entrenador argentino Lucas Bovaglio tras el último partido por la Liga de Primera 2025.

"El club deportivo Palestino agradece a Lucas y a su cuerpo técnico por su calidad humana profesionalismo y por los importantes logros alcanzados desde su llegada en 2024", puntualizó el comunicado.

Además de destacar su desarrollo a lo largo de su estadía en el club, le desearon lo mejor en su futuro: "El mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales y agradecemos el compromiso, dedicación y respeto con los que representó a nuestra intitución", sentenciaron.

Ahora el cuadro "árabe" deberán buscar un nuevo entrenador para lo que será la próxima temporada en la Liga de Primera y su participación en la Copa Sudamericana 2026.