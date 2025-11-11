"Si quieres ser como Messi": La divertida invitación que hizo Palestino al Municipal de La Cisterna

Palestino sorprendió en redes sociales a sus seguidores con una divertida invitación a una venta de bodega en el Estadio Municipal de La Cisterna, utilizando la imagen del argentino Lionel Messi en su controversial visita al recinto de FC Barcelona, su exequipo.

"¿Camp Nou? El Municipal", destacó Palestino con emoji cool y una fotografía editada del estadio, con Messi en las gradas.

"Si quieres ser como Messi y conocer nuestro estadio, te esperamos este sábado en la gran venta de bodega", publicó Palestino, con los horarios de este evento: Desde las 10:00 a las 17:00 horas del 15 de noviembre.

La publicación también contó con otras dos imagenes de Messi editadas en La Cisterna, las cuales generaron las risas de los seguidores del tetracolor.