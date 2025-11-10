En una sorpresiva visita que revolucionó el entorno de FC Barcelona, el astro argentino Lionel Messi regresó el domingo por la noche al Camp Nou y compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, describiendo el estadio como "un lugar que extraño con el alma" y donde expresó su anhelo de "algún día poder volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo". La visita del actual futbolista de Inter Miami, quien se dirigía a concentrarse con la selección argentina, fue una iniciativa personal y "sin coordinarse con la entidad azulgrana", según informó la Agencia EFE, la cual le concedió el acceso y posteriormente reaccionó en sus redes con un "Bienvenido a tu casa, Leo". Este gesto de Messi se produce solo días después de que el presidente de la institución, Joan Laporta, dejara abierta la puerta a un futuro homenaje para él cuando finalicen las obras del estadio en 2026.

