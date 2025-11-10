Síguenos:
Messi realizó controvertida visita al Camp Nou sin coordinarse con FC Barcelona

En una sorpresiva visita que revolucionó el entorno de FC Barcelona, el astro argentino Lionel Messi regresó el domingo por la noche al Camp Nou y compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, describiendo el estadio como "un lugar que extraño con el alma" y donde expresó su anhelo de "algún día poder volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo". La visita del actual futbolista de Inter Miami, quien se dirigía a concentrarse con la selección argentina, fue una iniciativa personal y "sin coordinarse con la entidad azulgrana", según informó la Agencia EFE, la cual le concedió el acceso y posteriormente reaccionó en sus redes con un "Bienvenido a tu casa, Leo". Este gesto de Messi se produce solo días después de que el presidente de la institución, Joan Laporta, dejara abierta la puerta a un futuro homenaje para él cuando finalicen las obras del estadio en 2026.

