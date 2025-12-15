La llamativa publicación de la selección argentina tras el retiro de John Cena

John Cena concluyó su carrera activa en la lucha libre con su último combate en la WWE, un hito que cruzó el entretenimiento deportivo y recaló en la selección argentina, que le dedicó una particular publicación.

Un par de días después de la despedida de Cena, la cuenta en inglés de la Albiceleste subió una imagen del luchador alzando el icónico cinturón "spinning" que coronó a los campeones mundiales de WWE durante la era "Ruthless Agression", entre 2007 y 2013.

Sin embargo, lo llamativo es que también se incluyó a Lionel Messi con un cinturón que en el centro mostraba la Copa del Mundo, todo bajo la frase "Never Give Up" (Nunca Rendirse); el slogan de Cena.