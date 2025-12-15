Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago27.6°
Humedad21%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección argentina

La llamativa publicación de la selección argentina tras el retiro de John Cena

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La AFA juntó a ambas leyendas en una curiosa publicación en redes sociales.

La llamativa publicación de la selección argentina tras el retiro de John Cena
 @AFASeleccionEN (X)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

John Cena concluyó su carrera activa en la lucha libre con su último combate en la WWE, un hito que cruzó el entretenimiento deportivo y recaló en la selección argentina, que le dedicó una particular publicación.

Un par de días después de la despedida de Cena, la cuenta en inglés de la Albiceleste subió una imagen del luchador alzando el icónico cinturón "spinning" que coronó a los campeones mundiales de WWE durante la era "Ruthless Agression", entre 2007 y 2013.

Sin embargo, lo llamativo es que también se incluyó a Lionel Messi con un cinturón que en el centro mostraba la Copa del Mundo, todo bajo la frase "Never Give Up" (Nunca Rendirse); el slogan de Cena.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada