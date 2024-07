DT de La Serena afirmó que "Wanderers es el cuarto grande"

En la antesala del prometedor duelo entre Santiago Wanderers y Deportes La Serena en Valparaíso, el director técnico del elenco "papayero", Erwin Durán, demostró tener un gran respeto por la institución porteña.

"Wanderers es el cuarto grande, aunque se molesten un poco más al norte", sostuvo el entrenador de los granates en conversación con El Mercurio de Valparaíso.

Posteriormente, Durán analizó lo que será el desarrollo del encuentro ante los dirigidos por Jaime García. "Difícil, complicado. Vamos a enfrentar al cuarto grande del fútbol chileno, lo había señalado hace un tiempo y hubo gente que se molestó un poco más al norte. Sin embargo, esta es una opinión personal", expresó.

"Yo no sé si el primero es Colo Colo o la U, dicen que el tercero es Católica y para mí el cuarto grande es Wanderers. Ir a enfrentar a Wanderers es una motivación extra, aunque su situación es rara porque todavía no se mete ni en liguilla", cerró el ex DT de Deportes Puerto Montt.

Deportes La Serena es el sólido líder del Ascenso, con 39 unidades. Mientras que Santiago Wanderers es décimo, con 22 puntos.