Unión San Felipe exigió a la ANFP mantener suspensión de la licencia de Barnechea

Unión San Felipe, cuadro que lucha por la salvación en el Campeonato de Ascenso, cargó contra una eventual opción para que Barnechea recupere su Licencia de Clubes, suspendida por la ANFP y que puede enviar a los capitalinos a Segunda Profesional.

"Durante las últimas horas trascendió que el Órgano de Primera Instancia (OPI) estudiaría la posibilidad de devolver la Licencia de Clubes a Barnechea, tras suspendérsela por todo este año, lo que, de ocurrir, significaría una grave y flagrante violación al reglamento", señalaron desde San Felipe en un comunicado.

"Sus funcionarios no pueden dejar sin efecto una sentencia ejecutoriada, estando pendiente el cumplimiento del plazo de suspensión impuesto. La Licencia de Clubes no prevé esa posibilidad; a la vez, no existe recurso al efecto y ni siquiera de revisión o reposición", sumó el conjunto aconcagüino, que además resaltó que los integrantes de la OPI "pueden ser destituidos si incurren en actos más allá de sus facultades".

El "Uní uní" apuntó a "de tomar semejante decisión puede constituirse la figura penal de la prevaricación (delito donde la autoridad emite un fallo arbitrario, a sabiendas que es injusto y no se ajusta a la norma), sin considerar el grave daño a la imagen de la ANFP y de la Conmebol; menos aún cuando la Corte de Apelaciones denegó la orden de no innovar, ratificando la legalidad de lo ya resuelto".

"Esperamos y confiamos que el Directorio de la ANFP ―al ser la OPI dependiente administrativamente― cumpla con sus obligaciones estatutarias de velar por el respeto a los reglamentos", cerró el escrito sanfelipeño, quien además pidió que "se tomen los resguardos necesarios".

Colista absoluto de la Primera B, Unión San Felipe anteriormente ya había golpeado la mesa para conocer las resoluciones de sus denuncias contra los "huaicocheros" y Curicó Unido, siendo este último club absuelto por el Tribunal de Disciplina.

"En los años precedentes, la conducta permanente de Unión San Felipe fue reclamar ante todas las instancias posibles, deportivas y administrativas, el estricto cumplimiento de las normas", señaló el club de la región de Valparaíso en un comunicado previo.