Deportes Puerto Montt anunció a Emiliano Astorga como su nuevo director técnico
Será su decimotercera experiencia a nivel de clubes en el balompié nacional.
Este jueves, Deportes Puerto Montt anunció al sucesor de Jaime Vera en lo que será su retorno a la Liga de Ascenso tras confirmar a Emiliano Astorga como su nuevo director técnico para la temporada 2026.
El estratega de 65 años sumará así su decimotercera experiencia en el balompié nacional después de un breve y opaco paso en Curicó Unido durante este año, donde estuvo dos meses en los que acumuló nueve partidos sin triunfos.
Sumado a Astorga, el vigente campeón de la Segunda División ya confirmó en su plantel la continuidad de José Cárdenas, Juan Arias, Danilo Díaz, Gabriel Castillo, Luis Ureta, Vicente Yáñez, Cristóbal Vargas, Maximiliano Riveros y Francisco Calisto.