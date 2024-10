¿Quién es el principal candidato al Balón de Oro tras el descarte de Vinicius?

Vinícius, por sus 24 goles y 11 asistencias en 39 partidos, con títulos en la Liga de Campeones y en la liga española, aparecía como el gran candidato al Balón de Oro, pero este lunes la prensa europea reportó que en Real Madrid dan por descartada la idea.

Esto deja al español Rodri, de Manchester City, como el principal candidato a ganar el Balón de Oro, un reconocimiento que se hará público este lunes.

El volante ibérico fue campeón de la Eurocopa junto a su selección durante este 2024, alcanzó la distinción como mejor jugador, y obtuvo una Premier League junto a una Community Shield con los "ciudadanos".

Además de Vinícius y Carvajal, otros cuatro futbolistas del conjunto blanco optaban al Balón de Oro: Jude Bellingham, Fede Valverde, Antonio Rüdiger y Toni Kroos.

Ninguno de los representantes de Real Madri estarán presentes en la ceremonia.

En la lista de aspirantes al galardón también se encuentran Harry Kane, Lautaro Martínez, Emiliano Martínez, Buyako Saka y Lamine Yamal, entre otros.

Revísala aquí:

They're all here! But tonight, one name will shine even more 🌟



Who should it be? #ballondor pic.twitter.com/EBCiRVhYy4