Diego Milito se convirtió en nuevo presidente de Racing

El exfutbolista Diego Milito se convirtió este domingo en nuevo presidente de Racing de Avellaneda, tras ganar las elecciones y destronar al sector de Víctor Blanco, quien estaba postulando como vicepresidente del candidato Christian Devia.

Milito encabezó la postura "Racing Sueña" y ganó con una mayoría de un 60,08 por ciento, 10.267 de 17.090 votos contabilizados, la mayor convocatoria en la historia de la Academia.

"Me pasan un montón de cosas por la cabeza en este momento. Discúlpenme la emoción, pero quiero agradecer. Estoy en un lugar que soñé, que me puso la gente y eso para mí es un compromiso y una responsabilidad enorme. Voy a dejar mi vida por este club, por proteger a los hinchas que me dieron la posibilidad de cumplir este enorme sueño", expresó Milito entre lágrimas.