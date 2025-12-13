Síguenos:
Rangers de Talca presentó su nueva armadura para la temporada 2026

Rangers de Talca presentó su nueva armadura para la temporada 2026. La camiseta contempla sus tradicionales líneas negras con rojo y un detalle blanco en el cuello.

