Ancelotti: Mi luna de miel con Real Madrid será hasta el último día de mi vida

El entrenador italiano Carlo Ancelotti reconoció que, pase lo que pase, mantendrá siempre su cariño con Real Madrid, aunque mantuvo el misterio sobre su futuro, en medio de versiones que apuntan a su salida.

'Carletto' habló en la previa del clásico liguero ante FC Barcelona, destacando que "la luna de miel con este club no se acaba, sigue y seguirá para siempre. El Real Madrid, como ha sido con Milan antes, son equipos que se quedan en el corazón más que otros. Es normal por el tiempo pasado aquí y por sentirme muy bien".

"Como entrenador no sé si seguirá pero como todas las relaciones al principio hay mucha pasión y cuando baja sube el cariño. La luna de miel con el Real Madrid va a ser hasta el último día de mi vida", remarcó.

"He leído que Xabi se va de Bayer Leverkusen, ha hecho un trabajo fantástico y tiene todas las puertas abiertas porque ha demostrado ser uno de los mejores entrenadores del mundo", reconoció Ancelotti de su exdirigido y candidato a ser su sucesor en el banquillo madridista.

Ancelotti no quiso señalarse como el técnico que mejor representa la imagen del cuadro 'merengue': "Esto no lo sé, el Real Madrid es un club especial que merece una actitud especial del entrenador y de todos los que trabajan aquí. Es lo que siempre he intentado hacer cada día", dijo.

"Estamos motivados, ilusionados ante un partido muy importante en el que nos jugamos mucho. Hay muchos aspectos que he hablado con los jugadores, que hemos trabajado en el entrenamiento y si me escuchan va a salir bien", añadió sobre el clásico contra Barcelona de este domingo 11 de mayo (10:15 de Chile).