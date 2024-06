Toni Kroos: Estoy muy feliz por irme así. No hay mejor manera

Toni Kroos, mediocampista alemán, disputó su último partido con la camiseta de Real Madrid en la final de la Champions League ante Borussia Dortmund, cumpliendo con su deseo de retirarse siendo campeón.

"He disfrutado mucho la última semana, ha sido un ambiente espectacular. He intentado concentrarme en la final porque queríamos ganar el partido. Lo hemos preparado toda la semana pero la primera parte la verdad que no ha salido bien pero este equipo siempre sigue y hay que meter goles para ganarnos. Al final estoy muy feliz por irme así. No hay mejor manera", reconoció en Movistar+.

Con el título obtenido, el alemán conquistó su sexta Champions League y le dio la decimoquinta a Real Madrid en su historia.

Kroos agradeció a Real Madrid, mencionando que "lo que he vivido estos 10 años es inolvidable. Lo voy a echar de menos. Al final he tomado esta decisión porque tengo ganas de vivir otra vida pero momentos como estos con mis compañeros y los partidos los voy a echar de menos seguro. Me voy muy feliz", confesó.

En cuanto al desarrollo del partido, Kroos mencionó que "El factor decisivo ha sido que no nos han marcado en la primera parte", agregando que "la primera parte no estuvimos bien. Después entramos al partido y marcamos el gol. Nos hemos metido al 100 % y hemos sido el mejor equipo, pero nos ha costado mucho llegar hasta ahí", dijo en TNT Sports.