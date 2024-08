Gareca elogió a jugadores de Colo Colo: Vemos una continuidad que se sostiene

El técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, entregó la nómina de la Roja de cara a los duelos clasificatorios ante Argentina y Bolivia, el próximo 5 y 10 de septiembre, en Buenos Aires y Santiago, respectivamente.

Y en su diálogo con la prensa, el "Tigre" explicó la lista de 26 futbolistas destacando el nivel que han mostrado los jugadores de Colo Colo que citó: Brayan Cortés, Carlos Palacios, Mauricio Isla y Vicente Pizarro.

"Vemos en los muchachos de Colo Colo una continuidad que se sostiene, pelean los dos frentes y habla de un grupo alineado", dijo Gareca.

También aclaró que no existe un favoritismo por estos futbolistas: "Eso no significa que no veamos a otros equipos. No hay ninguna preferencia particular", concluyó.