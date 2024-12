Ricardo Gareca se sometió a prueba de ADN para confirmar paternidad de una mujer uruguaya

El argentino Ricardo Gareca, técnico de La Roja, se sometió este viernes a una prueba de ADN en su país, para confirmar la paternidad de una posible hija que tuvo en los años 80 y que busca se reconocida por el exfutbolista.

El hecho fue informado por el canal América TV de Argentina y el propio "Tigre" confirmó la situación en una entrevista.

"Yo no tuve preaviso de nada. Imagínense que esto ocurrió aparentemente hace 40 años. Siempre fui una persona pública (...) De esto no sé nada porque era soltero. Si esto llega a ser positivo se verá. Son dos personas adultas", declaró Gareca.

En la misma línea, agregó que "me hubiese gustado que esto se manejara de otra manera. Mi familia está al tanto de todo, yo no oculto nada. Apareció 40 años después. A mí me citaron y no tengo ningún tipo de problemas. Pasa que yo vivo en Chile y hoy se fijó una fecha en la que puedo estar".

De acuerdo a la prensa argentina, la demandante tiene 41 años, es natal de Uruguay y se llama Mary Delgado. Su historia la dio a conocer en 2021 y no se ha visto con Gareca.

Además, el seleccionador de La Roja también contó que tampoco ha tenido contacto alguno con la madre de su supuesta hija.