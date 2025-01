Gonzalo Tapia: Alexis me felicitó y dijo que está orgulloso de mí

El delantero nacional Gonzalo Tapia contó que el atacante de Udinese Alexis Sánchez le envió mensajes para felicitarlo y contarle algunos pormenores de River Plate, luego que el exjugador de Universidad Católica se convirtió en refuerzo "millonario".

"Más que nada me felicitó al venir acá, me mandó un mensaje, tuvimos un par de mensajes, pero me felicitó, estaba muy contento. Jugó acá y sabe, me dijo todo lo difícil que es estar acá, me mandó felicitaciones y dijo que está orgulloso de mí", comentó en conversación con ESPN.

Tapia también señaló que "me decidí apenas me llamaron de River, me avisaron que había una posibilidad de venir y no lo dudé. Tenía otras cosas, pero creo que el mundo River es distinto. Hay un cúmulo de cosas que te generan venir y estar acá".

Por otra parte se refirió al ídolo chileno del equipo "banda sangre", Marcelo Salas: "Es un grandísimo jugador, no hay comparación con él, es un enorme jugador chileno. Tremendo, creo que no hay comparación".

Para Tapia, estar en River "es un sueño hecho realidad, espero poder jugar. Desde chiquitito vi partidos de River con estadio lleno, campeonatos, recibimiento de la gente y eso es el sueño que tengo, que empiece, ya queda poquito".

También dedicó palabras a su compañero Paulo Díaz: "Lo conocía de antes, es una grandísima persona, me ha ayudado bastante estos días. Me incorporó al grupo y ha enseñado muchas cosas".