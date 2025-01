Gonzalo Tapia: Me gusta como juegan Alexis, Suárez y Van Persie

El delantero chileno Gonzalo Tapia volvió a hablar con la prensa argentina durante la pretemporada de River Plate en San Martín de los Andes, con ilusión por su estreno con los "millonarios" y dando un repaso de sus modelos a seguir.

"Sueño todos los días, a ver cuándo va a empezar esta aventura. Espero que comience lo antes posible y poder ver el Estadio Monumental lleno de hinchas alentando al equipo. Eso va a ser una maravilla", expresó al diario Olé.

Tapia remarcó anteriores palabras sobre que no dudó en aceptar la oferta de River, y destacó que "es un desafío enorme y lo quiero afrontar, quiero que sea un lindo año. Sé que no va a ser sencillo, pero es parte del cambio".

Por otro lado, el exUC se refirió a La Roja: "Creo que el tema de la selección depende del rendimiento. Uno tiene que tener una buena performance para ir para allá. Por tal motivo tengo que estar enfocado acá, en rendir bien, hacer una buena temporada y volver a ser citado".

Al chileno también le consultaron por sus referentes: "Me gusta mucho como juega Alexis Sánchez y también Luis Suárez o Robin van Persie en su época... Obviamente no me comparo, pero sí me gusta referenciarme de algunas cosas que hicieron o hacen, observándolas en distintos videos".

"Voy paso a paso. Primero quiero adecuarme bien al equipo, poder debutar, poder empezar a sumar minutos, tener buen ritmo, poder juntarme bien con mis compañeros. Ese creo que es el primer paso a dar", agregó.

Además de la felicidad por ser alentado por Alexis Sánchez, Tapia contó que Paulo Díaz ha sido clave para su integración al equipo. "Siempre ha sido bueno conmigo, es una grandísima persona. Con él ya nos conocíamos de jugar partidos por Clasificatorias y sí que fue una ayuda", dijo.