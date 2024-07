Hinchas de River corearon el polémico cántico racista durante homenaje a Enzo Fernández

El episodio del argentino Enzo Fernández y el controversial grito "Escuchen, corran la bola" sumó un nuevo capítulo tras ser recibido por la hinchada de River Plate con aquel cántico durante un homenaje en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Fue en el entretiempo del partido contra Lanús cuando el seleccionado trasandino y exjugador del club se disponía a salir a la cancha y los fanáticos comenzaron a corear la tonada tildada como racista.

O meia Enzo Fernández, do Chelsea, foi homenageado pela diretoria do River Plate no intervalo do jogo contra o Lanús.



No momento da homenagem, a torcida do River entoou no Estádio Monumental de Núñez, a música racista e transfóbica contra os jogadores franceses.



"Escutem,… pic.twitter.com/GTYIxxCMg4