River Plate, que tuvo al defensor chileno Paulo Díaz en la banca, continúa en un bache de resultados negativos y este domingo sumó uno más a la lista luego de caer 2-1 en su visita a Rosario Central por la undécima fecha del Clausura. Si bien Miguel Borja abrió la cuenta, los tantos de Franco Ibarra e Ignacio Malcorra hicieron que el "Millonario" acumulase tres partidos sin ganar en la liga argentina.

