Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago7.2°
Humedad77%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

River Plate cayó ante Rosario Central y extendió su negativa racha en la Liga de Argentina

Publicado: | Fuente: YouTube
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

River Plate, que tuvo al defensor chileno Paulo Díaz en la banca, continúa en un bache de resultados negativos y este domingo sumó uno más a la lista luego de caer 2-1 en su visita a Rosario Central por la undécima fecha del Clausura. Si bien Miguel Borja abrió la cuenta, los tantos de Franco Ibarra e Ignacio Malcorra hicieron que el "Millonario" acumulase tres partidos sin ganar en la liga argentina.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados