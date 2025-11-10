[VIDEO] Maxi Salas agredió a hincha de Boca Juniors tras el Superclásico argentino

El Superclásico argentino entre Boca Juniors y River Plate terminó con un escándalo. El delantero "millonario" Maxi Salas agredió a un hincha local que invadió el campo de juego para burlarse de los jugadores tras la derrota 2-0 del equipo dirigido por Marcelo Gallardo en La Bombonera.

El hecho ocurrió mientras el plantel de River Plate se retiraba derrotado por el túnel hacia los vestuarios. Un hincha comenzó a filmarse en modo selfie, mostrando y riéndose de los futbolistas. Aunque la mayoría de los futbolistas ignoró la provocación, el exdelantero de Palestino no pudo contener su enojo.

Tal como quedó registrado en las imágenes, Salas corrió directamente hacia la persona y le pegó un golpe por la espalda. Inmediatamente después, el hincha salió corriendo mientras que el futbolista ingresó rápidamente al túnel, evitando que la situación pasara a mayores.

Revisa el polémico video aquí:

