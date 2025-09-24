El fútbol chileno está de luto: Falleció Héctor Roco, un histórico de Unión San Felipe

El fútbol chileno está de luto luego de conocerse del fallecimiento del histórico defensor de Unión San Felipe y otros equipos Héctor Roco.

De acuerdo al medio local ElAconcagua.cl, el exdefensor de Unión Española, Everton y Naval de Talcahuano falleció a los 60 años producto de un paro cardíaco en el Hospital San Camilo de San Felipe.

En su carrera como jugador, Roco fue parte del cuadro aconcagüino cuando el equipo logró el ascenso a Primera División en 1998 logro que repitió en 2000.

Fue tanta su ligazón con el equipo de San Felipe que estuvo hasta el 2023, año en que se terminó su paso como técnico de las divisiones menores del club luego de que en 2020 estuviera a un paso del ascenso en una liguilla cuya final perdió ante Deportes Melipilla en una definición por penales.