Carlos Muñoz arremetió contra la dirigencia de Wanderers: Ustedes no nos representan

Carlos Muñoz, delantero y capitán de Santiago Wanderers, se pronunció en redes sociales respecto a la vergonzosa situación que vivió este domingo después de la suspensión del duelo ante Universidad de Concepción en Valparaíso por la última fecha del Campeonato Ascenso.

"El sentimiento de rabia y pena es gigante, el no entender como un club tan grande puede y nos hacen pasar por esto. ¿Dónde están? No jueguen con el amor a nuestro club, que ustedes no nos representan, nunca lo harán", escribió el atacante hacia la directiva del club porteño.

En esa misma línea, complementó: "No jueguen con la necesidad de trabajo de las personas porque muchos no los necesitamos a ustedes para continuar. Por lo mismo, somos capaces de levantar la voz, ir de frente y no moverles la cabeza aceptándoles todo como tantos que tienen bajo su condición".

"Mil disculpas a la gente, ustedes los que nos han soportado todo el año con altos y más bajos momentos, pero siempre ahí. No sabemos cómo terminará nuestro año, pero tengan por seguro que este plantel respeta y honra los colores de este club, y es eternamente agradecido de todo su apoyo incondicional", explicó Muñoz.

Finalmente, su mensaje fue cerrado con un: "Wanderers es grande por su gente, su historia. No dejemos que sigan manchando nuestra institución. Solo espero algún día, cercano, verlo crecer y surgir como el gigante que es".