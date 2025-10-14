Clubes de Segunda División dispararon contra el Sifup por crisis de la categoría

A través de un comunicado conjunto, los 13 clubes que conforman la Segunda División Profesional se manifestaron con dardos al Sifup por la seria crisis económica que atraviesa la categoría, reflejada en el castigo que llevará a San Antonio Unido al descenso por incumplimientos financieros.

"Durante el último año advertimos que el 'modelo Sifup', basado en la libertad total de edad y sin considerar la realidad económica de la categoría, nos empujaba hacia un escenario insostenible. Lamentablemente, el tiempo nos dio la razón", inició el escrito sobre el actual formato que dejó atrás el límite sub 23 con un cupo para excepciones.

"Este modelo no solo afectó las finanzas de los clubes, sino también la competitividad del torneo: Nos hizo jugar apenas 24 partidos en 35 semanas, con pausas inexplicables que atentaron contra el ritmo, la motivación", esgrimieron los clubes.

"El año pasado fue Fernández Vial. Hoy es San Antonio Unido. Si no se corrige el rumbo, otros clubes seguirán el mismo camino", destacaron.

El problema que acusan los clubes es que se "promueve planteles con salarios muy por sobre las capacidades reales de las instituciones, que a su vez está "empujando a varios clubes al borde de la quiebra".

"El Sifup, que se ha negado sistemáticamente a dialogar con los clubes de Segunda División, probablemente dirá que este modelo fue 'acordado' en la mediación de la Dirección del Trabajo del verano pasado, pero la verdad es otra", relató el comunicado.

"Ese supuesto acuerdo fue impuesto bajo la amenaza de paralizar los campeonatos de Primera y Ascenso, dejando a la Segunda División sin alternativa. No hubo diálogo real", dispararon.

Los clubes resaltaron que "la Segunda División nació con un propósito formativo y de desarrollo", pero "las decisiones tomadas en los últimos años –sin escucha, ni coherencia, ni responsabilidad– la han transformado en un campeonato inviable" y que tiene en "serio riesgo la continuidad para el año 2026".

"Hoy no se trata de buscar culpables, sino de aprender. El fracaso de este modelo debe ser una advertencia: El fútbol chileno necesita reformas que prioricen la estabilidad, la sostenibilidad y el desarrollo responsable por sobre los intereses coyunturales", argumentó la manifestación escrita de los clubes.