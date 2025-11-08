Deportes Puerto Montt se coronó campeón de la Segunda División y logró el ascenso a Primera B, tras vencer por 2-0 en el clásico a Provincial Osorno, en la antepenúltima fecha del torneo la tercera categoría del fútbol profesional chileno.

El cuadro salmonero, dirigido por Jaime Vera, sumó 51 puntos en la tabla, con 11 de ventaja sobre Deportes Linares, faltando solo dos fechas para el término de la competencia.

La figura en el Estadio Chinquihue fue el capitán Harold Antiñirre, marcando un doblete en el primer tiempo (12' y 42').

Puerto Montt, de esta manera, vuelve a la Primera B después de dos años, tras el descenso que sufrió en la temporada 2023.

En la Liga de Ascenso, Puerto Montt ocupará el lugar del descendido Santiago Morning.

En la próxima fecha de la Segunda División, el campeón Puerto Montt enfrentará justamente a su escolta, Deportes Linares; Osorno, en cambio, con 34 puntos en el cuarto lugar, recibirá a Santiago City.