Mayne-Nicholls: Buscamos equidad entre la Primera, el Ascenso y Segunda División

El presidente de Trasandino, Harold Mayne-Nicholls, conversó con Cooperativa Deportes acerca de las peticiones que realizan los clubes de Segunda División a la ANFP, que buscan, según explicó, una equidad con respecto a las otras dos categorías del fútbol profesional: Primera A y el Ascenso, o Primera B.

"El fondo de nuestro tema es que haya equidad entre las tres divisiones; tenemos los mismos deberes que los clubes de Primera y Ascenso, pero los derechos prácticamente no existen, ahí he puesto énfasis y creo que debe haber un cambio radical de parte de la estructura del fútbol chileno", sostuvo a nuestra emisora.

Añadió, sobre ese punto, que "no es posible que se repartan sobre 73.000 millones de pesos por contrato de televisión y haya una serie que pierde entre seis y siete mil millones de pesos al año, la equidad es el tema de fondo".

En esa línea, defendió la idea de jugar el tercer campeonato del fútbol chileno con sub 23: "El tema de los jugadores lo apoyo porque nuestro fútbol necesita un mecanismo casi obligatorio que permita a los jóvenes competir a alto nivel".

"Lo digo en base a estadísticas que han salido en el último tiempo, nuestra selección es una de las cinco más longevas jugando eliminatorias, en un análisis de 50 ligas la nuestra es la quinta más longeva, igualada con Chipre, la peruana creo que es la primera, y si saca la cuenta en las Clasificatorias los que vamos abajo en la tabla son Chile y Perú, no creo que sea una casualidad, es el reflejo de la no aparición de nuevos talentos", argumentó.

"Por eso sostengo que una categoría sub 23 en Segunda División con tratos y cumplimiento profesional va a ayudar a que alguna figura crezca solo entrenando con su equipo", dijo.

En cuanto a las bases propuestas para el torneo de Segunda, apuntó que "nos pareció dentro de lo conversado dentro de toda lógica, lo revisamos un grupo de siete clubes y estamos de acuerdo con estas bases, nos parecen dentro de la lógica, pero ahora tienen que aprobarla los clubes de Primera y Ascenso, nosotros no participamos en la aprobación, acatamos lo que ellos ordenan".

Cambio de estatutos

El expresidente de la ANFP también habló acerca de qué es necesario modificar para que los clubes de Segunda cuenten con voz y voto en los consejos.

"Lo que se tiene necesariamente que hacer es cambiar los estatutos, no hay otra fórmula, y en los estatutos establecer que esta división también tiene derechos sobre tantas cosas que pasan ahí, sobre todo en la parte económica y en la parte política, decir que al menos nos permitan ir a los consejos y votar al menos las bases de nuestras competencias y aquellas acciones que involucran a la división, cosa que hoy no sucede", expuso.

"Es lo mínimo, que seamos considerados socios en su total dimensión y no solo en los deberes, eso creo y por eso es por lo que luchamos, esto del sub 23 es un apéndice en esta gran lucha que tenemos", añadió.

Luego de defender sus múltiples roles, se mostró contrario a la multipropiedad de los clubes "en una misma asociación, no en distintos lugares como Manchester City, pero en una misma asociación se puede terminar tergiversando el juego".

Igualmente, habló sobre "la presencia de los agentes. Hago un paralelo con las casas de apuestas deportivas, me parece que esta semana acaba de salir una resolución contra cinco o seis árbitros argentinos por haber estado involucrados en las apuestas, me imagino que la comentaron, y son sanciones grandes, en eso puede terminar cuando hay gente que tiene intereses compartidos en la actividad".

La respuesta al Sifup

Harold Mayne-Nicholls también respondió al cuestionamiento que lanzó el Sifup, que señaló si el dirigente al defender las petciones de Segunda "habla cómo representante de Trasandino, Colo Colo o Santiago 2023?".

"-Lo tomo- orgulloso, mis abuelos estarían orgullosos que soy capaz de contribuir en distintos ámbitos a una mejor comunidad. De eso se trata la vida, cómo vamos dejando huellas no solo en una cosa muy corta, sino que en varias, y podría sumar más", apuntó.

"Yo no encuentro que sea una ofensa, me pareció un halago. No me voy a ofender porque digan lo que es la verdad y mañana van a aparecer nuevas cosas, sorpresas, y en ese camino hay que seguir transitando si cada uno responde a sus vocaciones, sus pasiones, y a lo que cada uno quiere dejar en la comunidad para el futuro", concluyó.