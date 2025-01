Presidente de Puerto Montt: Lo que acordamos en la ANFP no lo toman en cuenta

Héctor Gaete, presidente de Deportes Puerto Montt, ahondó en Cooperativa Deportes la molestia de la Segunda División con la ANFP por no ser considerados en las tratativas del Consejo de Presidentes con el Sifup, pasando a llevar acuerdos previos.

"Nosotros no estamos invitados por el Consejo, entonces después salimos prácticamente con la órden dada de cómo vamos a participar. Tenemos que esperar en qué se concreta eso, pero creo que la ANFP y el Consejo va a atender nuestras demandas", señaló.

El dirigente sureño esgrimió que "si bien es entendible lo que exige el Sifup, tiene que ser real para cada división. No es lo mismo para Primera A, Primera B y sobre todo nosotros, Segunda Profesional".

Sobre los cambios en los diálogos entre la ANFP con el Sifup, dijo que "nos sorprende, porque lo que nosotros acordamos no lo toman en cuenta. No es agradable para nosotros que nos organicen el campeonato, nos digan cómo tenemos que participar y todo. No nos toman en cuenta", expresó.

"Nosotros ya habíamos llegado a un acuerdo, tuvimos reuniones. Creo que esos acuerdos se van a respetar", sumó.

Clubes de Segunda División llegaron a acuerdo para dejar sin efecto la regla sub 23 #CooperativaContigo https://t.co/2xAWcTNvzf pic.twitter.com/KAfcc9fz6P — Cooperativa (@Cooperativa) January 9, 2025

La principal queja de la tercera categoría es clara: "Lo que más nos complica es la duración del campeonato. Somos 14 equipos, jugamos 26 fechas y son seis meses y medio. Extender el campeonato a ocho o nueve meses no tiene ningún sentido".

Gaete argumentó que "nosotros no recibimos dinero de ningún lado, de la televisión ni nada, por el cual sostener esos medios. Solamente ingresos por partido o publicidad que tenemos".

"Que nos hagan jugar prácticamente dos meses más nos parece complicado. Quizás para la Primera A y Primera B no tienen problemas, pero nosotros sí. El año pasado tuvimos una para de un mes que simplemente fue gasto. No hubo ningún ingreso. Ni siquiera se jugó Copa Chile, nada", rememoró.

Además, apuntó que "nos demoran también las contrataciones, porque no sabemos si es sub 23, sub 23 o liberado. Obviamente redunda en que los equipos no empiecen a contratar jugadores".

"Puerto Montt estaba por liberar la edad, como fue el año pasado, pero llegamos a un acuerdo y eso perjudica a los otros clubes, sobre todo en el valor de las plantillas".