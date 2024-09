Presidente de San Antonio Unido: Cristóbal Campos logró un nexo con la gente

El presidente de San Antonio Unido, Guillermo Lee, se refirió al estado del arquero Cristóbal Campos, y aseguró que el jugador tendrá todo el apoyo del club luego de la identificación que el futbolista logró con la hinchada y la ciudad.

En diálogo con Cooperativa Deportes, el dirigente contó de cómo se enteró de la noticia: "La primera información que me llega es que le amputan el pie y había un a desazón tremenda, pero con el pasar de las horas y gracias a la atención del personal de la Posta, se trató de una amputación parcial y luego de una cirugía lograron reconstruir el pie de Cristóbal", dijo.

"Ahora debemos enfocarnos en que se recupere. Hay que dar gracias a Dios que está vivo y después el resto lo iremos arreglando conforme pasa el tiempo", añadió.

Respecto al aporte de Campos, el directivo comentó que "él llegó a acá por cosas del destino, a mi modo de ver está entre los tres mejores arqueros de Chile, y quizás por una depresión tomó malas decisiones. Pero el tipo es increíble, él va a buscar a cuatro juveniles a una pensión para entrenar y después los lleva de vuelta".

"Va a las clínicas que hacemos, va a los centros de menores que tenemos apadrinados y él es el primero en anotarse. Es una gran persona. El tenía una cláusula de salida a mediados de año y al haber interés de algunos clubes me firmó una extensión de contrato para que negociaran con nosotros y dejarle así algo al club", añadió.

"Y hoy llegó la barra acá, llegó buena parte del plantel y eso habla del nexo que Cristóbal logró con la gente", complementó.

Al ser consultado de las ideas a futuro en caso de Campos no pueda volver a jugar profesionalmente, Lee contó que "ya nos tocó una situación similar. Tuvimos a un jugador que se lesionó y no pudo seguir jugando, y nos hicimos cargo de sus estudios y hoy él trabaja en la sub 15, y Cristóbal tendrá las puertas abiertas para ser dirigente, preparador de arqueros, lo que quiera".