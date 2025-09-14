[VIDEO] La patada en la cabeza que no fue cobrada en la visita de Melipilla a Puerto Montt

Deportes Puerto Montt venció 3-2 a Deportes Melipilla en un caliente partido que terminó en polémica por una acción en el área local durante los descuentos.

Se jugaba el segundo minuto de los siete agregados cuando Martín Ormelo le dio una patada en la cabeza a un rival en su intento por despejar en el área.

Pese a estar de frente a la jugada, de forma insólita el juez Rodrigo Farías omitió el penal que pudo ser el empate visitante y dejó seguir el juego. Melipilla se manifestó en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club de Deportes Melipilla (@deportesmelipilla)

En contra parte, Puerto Montt, en un irreverente estilo que solo mantiene en la red social X, salió a responder señalando que era "amarilla por simular".

Eso claramente es amarilla por simular 🚬🗿 https://t.co/X1bFQkpbpU — Deportes Puerto Montt (@DPMChile) September 14, 2025

Además, los "hijos del temporal" cargaron con otra jugada polémica del compromiso: Una mano de Benjamín Fuentes que tampoco tuvo sanción en el área melipillana.

Los sureños acusaron la creación de "un relato" en su contra por la controversial acción en el cierre del encuentro.