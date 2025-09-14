Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago19.9°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Segunda División

[VIDEO] La patada en la cabeza que no fue cobrada en la visita de Melipilla a Puerto Montt

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "potros" alegaron penal y los sureños respondieron en redes sociales.

[VIDEO] La patada en la cabeza que no fue cobrada en la visita de Melipilla a Puerto Montt
 Captura
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Deportes Puerto Montt venció 3-2 a Deportes Melipilla en un caliente partido que terminó en polémica por una acción en el área local durante los descuentos.

Se jugaba el segundo minuto de los siete agregados cuando Martín Ormelo le dio una patada en la cabeza a un rival en su intento por despejar en el área.

Pese a estar de frente a la jugada, de forma insólita el juez Rodrigo Farías omitió el penal que pudo ser el empate visitante y dejó seguir el juego. Melipilla se manifestó en redes sociales.

En contra parte, Puerto Montt, en un irreverente estilo que solo mantiene en la red social X, salió a responder señalando que era "amarilla por simular".

Además, los "hijos del temporal" cargaron con otra jugada polémica del compromiso: Una mano de Benjamín Fuentes que tampoco tuvo sanción en el área melipillana.

Los sureños acusaron la creación de "un relato" en su contra por la controversial acción en el cierre del encuentro.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada