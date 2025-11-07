[VIDEO] Alemania presentó su nueva camiseta: Está inspirada en las de 1990 y 2014

La Federación Alemania de Fútbol ha presentado una nueva camiseta inspirada en la que usaron las selecciones campeonas del mundo en 1990 y 2014, con un fondo blanco y un diseño que va del pecho a los hombres con los colores de la bandera del país, negro, rojo y amarillo.

A la izquierda está el escudo de la DFB con cuatro estrellas y las fechas de los títulos mundiales obtenidos en 1954, 1974, 1990 y 2014.

Mira acá la presentación