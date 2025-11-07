Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.1°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección alemana

[VIDEO] Alemania presentó su nueva camiseta: Está inspirada en las de 1990 y 2014

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
[VIDEO] Alemania presentó su nueva camiseta: Está inspirada en las de 1990 y 2014
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Federación Alemania de Fútbol ha presentado una nueva camiseta inspirada en la que usaron las selecciones campeonas del mundo en 1990 y 2014, con un fondo blanco y un diseño que va del pecho a los hombres con los colores de la bandera del país, negro, rojo y amarillo.

A la izquierda está el escudo de la DFB con cuatro estrellas y las fechas de los títulos mundiales obtenidos en 1954, 1974, 1990 y 2014.

Mira acá la presentación

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada