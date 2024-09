Angel Di María recibió emotivo homenaje de Argentina antes del duelo ante Chile

Angel Di María, histórico de la selección de Argentina que se retiró de la Albiceleste en la final de la Copa América 2024, recibió un emotivo homenaje de despedida este jueves en el Estadio Monumental de Buenos Aires, en la antesala del duelo contra Chile en la séptima fecha de las Clasificatorias.

El "Fideo", acompañado por su familia, recibió el cariño de la hinchada presente en el recinto trasandino y también el tributo de sus excompañeros de selección, que emocionaron hasta las lágrimas al jugador de Benfica.

También, a través desde un video a la distancia, se hizo presente Lionel Messi, compañero de batallas de Di María: "Hemos compartido tanto, quién nos iba a decir que iba a terminar todo de esta manera, después de todo lo que pasamos en la selección, de todo lo vivido".

"Siempre disfrutamos estar en la selección, tuvimos momentos duros, y quien nos iba a decir que ibamos a terminar de estar manera, ganando todo lo que ganamos, campeones de América y de todo. Te vamos a extrañar mucho", expresó Messi.

Messi's tribute to Di Maria:



"I hope you enjoy this evening a lot with your family and loved ones. We’ve said everything we needed to say. We shared so much, and who would have thought it would end this way? We’ll miss you a lot. See you soon." 🤍 pic.twitter.com/d4yniNlCDy