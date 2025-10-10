Argentina derrotó a Venezuela en amistoso preparatorio para el Mundial 2026
La albiceleste celebró en Miami con gol de Giovani Lo Celso.
Volverá a jugar el lunes ante Puerto Rico.
La selección de Argentina venció por 1-0 a Venezuela este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, en un amistoso preparatorio para el Mundial de 2026.
Antes del partido, ambas selecciones rindieron un emotivo minuto de silencio en honor a Miguel Angel Russo, histórico técnico del fútbol trasandino, quien falleció el miércoles.
El encuentro, en la casa de Inter Miami, no contó con la presencia de Lionel Messi, quien recibió descanso y observó el encuentro desde el palco.
Los dirigidos por Lionel Scaloni dominaron sin contratiempos el encuentro y celebraron con un solitario gol de Giovani Lo Celso (31').
El próximo amistoso de Argentina será el lunes 13 de octubre, a las 20:00 horas (23:00 GMT) ante Puerto Rico, en el Soldier Field de Chicago.
Venezuela, por su parte, enfrentará a Belice, a las 22:00 horas, en el Totoya Park, en Bridgeview.