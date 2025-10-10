Argentina derrotó a Venezuela en amistoso preparatorio para el Mundial 2026

La selección de Argentina venció por 1-0 a Venezuela este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, en un amistoso preparatorio para el Mundial de 2026.

Antes del partido, ambas selecciones rindieron un emotivo minuto de silencio en honor a Miguel Angel Russo, histórico técnico del fútbol trasandino, quien falleció el miércoles.

MINUTO DE SILENCIO POR MIGUEL ÁNGEL RUSSO EN EL AMISTOSO ENTRE ARGENTINA Y VENEZUELA



¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! 📺📱 pic.twitter.com/HJHYH0aDUt — DSPORTS (@DSports) October 11, 2025

El encuentro, en la casa de Inter Miami, no contó con la presencia de Lionel Messi, quien recibió descanso y observó el encuentro desde el palco.

Los dirigidos por Lionel Scaloni dominaron sin contratiempos el encuentro y celebraron con un solitario gol de Giovani Lo Celso (31').

🚨🌎 | GOAL: GIOVANI LO CELSO OPENS THE SCORING FOR ARGENTINA!



🇦🇷 Argentina 1-0 Venezuela 🇻🇪 pic.twitter.com/dpC1vPxbJi — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) October 11, 2025

El próximo amistoso de Argentina será el lunes 13 de octubre, a las 20:00 horas (23:00 GMT) ante Puerto Rico, en el Soldier Field de Chicago.

Venezuela, por su parte, enfrentará a Belice, a las 22:00 horas, en el Totoya Park, en Bridgeview.