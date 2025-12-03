Medio desmintió fake news de Caruso Lombardi sobre los premios de Argentina en Catar 2022

El entrenador Ricardo Caruso Lombardi, actualmente comentarista deportivo, fue desmentido tras decir una "fake news" sobre el premio que ganó la selección de Argentina en el Mundial de Catar 2022.

Caruso Lombardi, en las pantallas de TN, aseguró que la AFA cobró 80 millones de dólares a la FIFA por ganar el Mundial de Catar 2022 y los jugadores de la albiceleste no recibieron dinero alguno por ese logro, al igual que el resto de los integrantes de la delegación.

Sin embargo, varios medios y periodistas argentinos, incluyendo el canal donde trabaja Caruso Lombardi, salieron a desmentirlo, utilizando los datos oficiales de FIFA y Conmebol por el triunfo que tuvo Argentina en 2022.

La FIFA entregó 42 millones de dólares a la AFA por la Copa del Mundo, y la Conmebol sumó 10 millones más por el logro como representante de Sudamérica.

Además, el balance FIFA de 2022 detalló que los jugadores si cobraron premio por ganar el Mundial, y el dinero fue repartido también con el cuerpo técnico y los 65 integrantes de la delegación albiceleste en Catar.

Además, la web de TN reflotó la nota de 2022 sobre los premios que recibió la Albiceleste, dejando en evidencia la mentira de Caruso Lombardi.