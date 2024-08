Bolivia presentó su nómina para enfrentar a Venezuela y Chile

Al igual que la Selección chilena, Bolivia también tiene definida la nómina de cara a los duelos de septiembre próximo, por la reanudación de las Clasificatorias sudamericanas para el Mundial 2026, donde el combinado altiplánico recibirá a Venezuela y visitará a la "Roja".

El técnico Oscar Villegas entregó una lista de 27 jugadores, en la cual destaca la presencia de Henry Vaca, figura del Bolívar de La Paz y que viene de quedar eliminado en octavos de final de Copa Libertadores ante Flamengo.

También resalta la juventud de algunos atacantes citados, como Enzo Monteiro (20 años), Lucas Chávez (21 años) y Moisés Paniagua (17 años).

"Seguro que surgen muchas observaciones una vez conocida la lista, pero es a base de todo un seguimiento. Solo pido apoyo a este grupo de jóvenes que nos representarán", sostuvo el DT de la selección boliviana.

De los 27 convocados, siete juegan fuera de Bolivia y tres militan en el Santos de Brasil: el defensa Marcelo Torrez, el volante Miguel Terceros y el delantero Enzo Monteiro.

Esta es la nómina completa de Bolivia:

ARQUEROS

Carlos Lampe (Bolívar)

Guillermo Viscarra (The Strongest)

Bruno Poveda (Wilstermann)

DEFENSAS

Luis Haquín (Ponte Preta - BRA)

Pablo Vaca (Always Ready)

Marcelo Torrez (Santos - BRA)

Marcelo Suárez (Always Ready)

José Sagredo (Bolívar)

Diego Medina (Always Ready)

Romar Rocha (Bolívar)

Héctor Cuellar (Always Ready)

Roberto Fernández (Bolívar)

Luis Paz (Bolívar)

VOLANTES

Robson Matheus (Always Ready)

Adalid Terrazas (Always Ready)

Ramiro Vaca (Bolívar)

Miguel Terceros (Santos - BRA)

Gabriel Villamil (LDU Quito - ECU)

Daniel Camacho (U. de Vinto)

Gabriel Montaño (Aurora)

Henry Vaca (Bolívar)

Boris Céspedes (Yverdon Sport - SUI)

Jeyson Chura (The Strongest)

DELANTEROS

Enzo Monteiro (Santos - BRA)

Lucas Chávez (Bolívar)

Moisés Paniagua (Always Ready)

Carmelo Algarañaz (Club Kalamata)