Lampe: Vargas se dio cuenta de que me lesioné, pero hay que estar en su lugar

En la antesala de la operación quirúrgica por rotura de tendón de Aquiles, el arquero boliviano Carlos Lampe repasó su lesión que dio paso al gol de Eduardo Vargas en las Clasificatorias y restó responsabilidad al delantero chileno.

"La jugada es desafortunada. Vargas se da cuenta de que yo me lesioné, pero hay que estar en su lugar. Con la presión que tenían ellos, que iban perdiendo, cualquiera habría hecho el gol", señaló al podcast El Partidazo, de la radioemisora española COPE.

"Levanté la mano porque no pude seguir la acción. Controlé y cuando quise pasar se me soltó el tendón, y no puedes hacer nada", agregó el guardameta con pasado en Huachipato.

Lampe calificó de "normal" que Vargas optase por convertir, aunque matizó: "Quizás lo más correcto es que se hicieran un autogol, pero la justicia divina puso el partido como estaba, al minuto de juego".

Luego del partido y la confirmación del diagnóstico, Lampe fue intervenido en Chile, específicamente en la Clínica MEDS, durante la jornada de este miércoles.