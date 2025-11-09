Agenda lista: La Roja confirmó los horarios para sus amistosos con Rusia y Perú
Desde Chile se ratificó la programación definitiva para los últimos compromisos del año.
A través del sitio web de la ANFP, la selección chilena anunció la calendarización detallada de su gira por Rusia en la venidera fecha FIFA de noviembre, con dos amistosos.
Si bien se conocía que los rivales serían el propio seleccionado ruso y también Perú, además del día de ambos encuentros, este domingo se terminó por revelar los horarios para los cotejos.
Chile enfrentará a Rusia el sábado 15 de noviembre a las 14:00 horas de nuestro país (20:00 horas en Sochi), mismo horario que tendrá el posterior duelo con el elenco peurano el martes 18.
Por otro lado, dentro de su itinerario se informó que La Roja iniciará su concentración oficial directamente en Sochi, con prácticas a partir del martes 11 de noviembre.