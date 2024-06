Arturo Vidal: "Bielsa no revolucionó el fútbol chileno"

El volante Arturo Vidal remarcó sus diferencias con el entrenador Marcelo Bielsa, quien lo dirigió en La Roja durante las Clasificatorias y Mundial de 2010, con una certera frase.

"Bielsa no revolucionó el fútbol chileno, aunque trabaja muy bien. Trabaja muy bien y es muy exigente, pero hay cosas que no me gustan y otras que me gustan de él; cada jugador tiene su aprecio de cada entrenador", dijo en una transmisión en vivo con el streamer argentino Davoo Xeneize.

De todas maneras, Vidal no dudó en destacar las cosas en las que está de acuerdo con el rosarino. "Sí, es un entrenador que vive el fútbol, todo el día pasa pensando en fútbol; buscar la forma de mejorar el equipo y del rival a enfrentar. Eso sí me encanta", sumó.

"Yo sé que él es muy inteligente, pero Uruguay viene con una camada de jugadores que no puede decir que va a cambiar el fútbol; si es el país que más jugadores saca siendo tan chico. Sabe a dónde ir para mejorar a los jugadores", indicó Vidal sobre La Celeste dirigida por el "Loco".

"Varios jugadores vienen con esa mentalidad (ganadora) por lo que pasó en Canadá (Mundial sub 20)", añadió.