Arturo Vidal: Pellegrini no es el hombre indicado para la selección

Arturo Vidal, volante de Colo Colo, afirmó que Manuel Pellegrini no es el "indicado" para asumir la selección chilena para el próximo proceso rumbo al Mundial de 2030.

"Pellegrini siempre es un nombre que se menciona en la selección, pero tampoco creo que sea el hombre indicado para la selección", declaró Vidal en diálogo con TNT Sports.

En su argumento, Vidal indicó que Pellegrini "nunca ha trabajado con jugadores chilenos, nunca le he visto un proceso de selección, entonces es difícil".

"En equipos le ha ido muy bien, todos lo sabemos, pero acá en el fútbol chileno no sé cómo le fue, no sé si ha trabajado con tantos jugadores, sólo con Matías (Fernández)", apuntó Vidal, recordando cuando el "Ingeniero" entrenó al exColo Colo en Villarreal.

"Prefiero que siga en lo que está, lo ha hecho muy bien. Es difícil colocar un nombre como Pellegrini en la selección", remató Vidal sobre el tema.

Finalmente, Vidal también habló sobre el rendimiento de La Roja en el Mundial Sub 20, tras una increíble clasificación a octavos de final (gracias al criterio del fair play).

"Lo importante es que se clasificó. Me alegro por los muchachos que lo están haciendo, están disfrutando esta experiencia, les va a durar para toda la vida. Sue sigan esforzándose al máximo. Más allá, difícil opinar", comentó Vidal.

Por último, indicó que "los mundiales son importantes, los jugadores que pasamos por ahí sabemos la vitrina que tiene para Europa y todas partes del mundo. Siempre es lindo jugar, espero que les vaya bien y les sirva como experiencia para su futuro".