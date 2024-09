Carlos Palacios y La Roja: Tengo que demostrar siempre para qué estoy

El atacante Carlos Palacios habló en conferencia de prensa sobre su llamado a la selección y el duelo con Argentina por las Clasificatorias, evidenciando sus ganas de aportar de regreso al combinado nacional.

"Vivo un presente maravilloso. Me siento súper bien, súper cómodo. También tuve la posibilidad de ir a Argentina y me siento muy feliz por lo que estoy viviendo. Ahora estoy acá en la selección disfrutando con los mejores", expresó ante los medios.

"Estoy preparado para todo lo que venga y esperamos que mañana podamos hacer un buen papel", sumó.

"Pude conversar con Gareca. Dijo que quería ver cómo estaba y que vio un cambio en mi juego y actitud. No me pidió nada, sólo que fuera el mismo que soy en Colo Colo y que estuviera tranquilo. Que hiciera las cosas como las venía haciendo y que se va a dar mucho", relató.

Sobre el duelo con la Albiceleste, Palacios señaló que "todos sabemos lo que es la selección argentina, pero creemos que podemos hacer un gran partido y dar la pelea".

El futbolista volvió a ser consultado por su frustrado paso a Boca Juniors: "Son semanas difíciles personalmente. Son decisiones importantes que te pueden cambiar la vida, pero siempre dije que fuera lo mejor para mí y el club. En Colo Colo me siento bien, feliz y tranquilo", indicó.

"Estamos haciendo un increíble año y una Copa Libertadores maravillosa. Me quedé y estoy feliz con eso. Tengo que demostrar siempre para qué estoy, por algo estoy en la selección. Todo lo que vengo haciendo durante el año tiene sus frutos", añadió.

"Me vengo sintiendo bien jugando con más libertad por el medio. Llevo cinco o seis partidos jugando ahí y me siento cómodo. Me he acostumbrado demasiado a esa posición, buscando espacios", declaró.

"Con el tema del liderazgo, hay jugadores importantes. Faltan Alexis Sánchez y Claudio Bravo, pero también están 'Edu' Vargas y Mauricio Isla. Creo que va por ahí, pero cada uno está desarrollando su personalidad y eso va sumando para el grupo en general", cerró.

Palacios practicó como titular en el primer entrenamiento con equipo completo de cara al duelo en tierras argentinas, este jueves 5 de septiembre a las 20:00 horas (00:00 GMT). El partido tendrá la cobertura completa de Cooperativa Deportes y Cooperativa.cl.