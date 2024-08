Castellón y la nómina de La Roja: Es lamentable que no haya jugadores del puntero

Más allá de la alegría por el sólido triunfo por 4-0 ante Cobreloa, en Universidad de Chile no quedaron al margen de la nómina de La Roja luego de que Ricardo Gareca no considerase a futbolistas del conjunto azul, actual líder del Campeonato Nacional.

Pese a que el adiestrador del cuadro laico, Gustavo Álvarez, optó por no entrar en polémica, el portero Gabriel Castellón se refirió con extrañeza a la situación tras la victoria contra Cobreloa: "No sé si no se toma en cuenta lo que se hace en el Campeonato Nacional o se mira en menos"

"Hemos hecho un gran torneo, hay jugadores de nosotros que deberían estar, ya que solo perdimos dos partidos en lo que va de año. No sé si es raro, pero es lamentable que no haya jugadores nominados del puntero", remarcó el guardameta a la prensa.

El formado en Santiago Wanderers se mantuvo en la misma línea y apuntó que: "Los resultados te dan un respaldo de que estás haciendo las cosas bien, sentimos eso, pero no sabemos si afuera se verá o si no somos del gusto del entrenador, pero trabajamos para nosotros".

Para cerrar el tema, el cancerbero dejó en claro que: "No sé si seremos del gusto o no, pero la ilusión de representar a Chile siempre está. Primero trabajamos por el club y la opción de jugar por la selección. Son decisiones del 'profe' y él verá lo mejor para Chile".

"El grupo está haciendo todo para que no nos conviertan y nosotros convertir hartos goles, pero no hay que conformarse, tenemos que buscar siempre más", cerró Castellón.